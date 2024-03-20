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На Ямале вертолет совершил аварийную посадку

Вертолет ЮТэйр Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале

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Илья Наймушин/РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры, 20 марта экипаж Ми-8 RA-25421 авиакомпании ЮТэйр, выполнявший коммерческий рейс UTH-9969 по маршруту Бованенково — Мыс Каменный, сообщил об отказе основной гидравлической системы. После этого произвел вынужденную посадку в 55,5 км от аэропорта Ямбург. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. К месту посадки отправили резервный борт. Транспортная прокуратура проводит проверку.

До этого сообщалось, что Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Предварительная причина аварии, по данным прокуратуры, связана с неисправностью двигателя. Дальневосточная транспортная прокуратура после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме возбудила уголовное дело.

Ранее в США упал вертолет нацгвардии.

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