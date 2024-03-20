В российском регионе родителям запретили оставлять детей под присмотром бабушек

Депутат Госдумы Ирина Филатова рассказала о поступающих к ней жалобах от жителей Чувашии, которым запретили оставлять детей со старшими членами семьи. Об этом рассказала «Российская газета».

По словам Ирины Филатовой, странная инициатива, о которой ей сообщили жители Чувашской республики, оказалась не фейком и исходит от властей региона. Местные чиновники пообещали штрафовать семьи, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки. В чебоксарском отделе органа опеки и попечительствах это сочли неисполнением родителями обязанностей по воспитанию.

И пока сотрудники отдела собирают сведения о семьях, оставляющих детей по присмотром других родственников, чтобы привлечь их к административной ответственности, жители жалуются на самоуправство в Госдуму. В итоге письмо, отправленное начальником отдела по опеке и попечительству в администрацию Чебоксарского муниципального округа, изучила и Ирина Филатова.

«Из этого письма следует, что «оставление родителями детей на бабушек (дедушек), братьев (сестер), тетей (дядей), а также знакомых может квалифицироваться как административное нарушение, предусмотренное статьей 5.35 КоАП России. И это вовсе не шутки», — возмутилась депутат.

Она уверена, что предложенная местными чиновниками трактовка закона не соответствует действительности. Ведь, если следовать распоряжению отдела опеки, теперь для поездки ребенка к бабушке в деревню на каникулы необходимо будет оформлять временную опеку.

«Трактовка ситуации нахождения ребенка с близкими родственниками как оставление его в опасности — это циничное передергивание норм законодательства о защите семьи», — подчеркнула Филатова. Она уже пожаловалась на действия властей Чувашии главе региона Олегу Николаеву, вице-премьеру Татьяне Голиковой и уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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