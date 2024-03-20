Один человек погиб в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ

В Белгородском районе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор заявил, что скончался мужчина, который ехал на машине. Он получил травмы после того, как в автомобиль прилетели осколки, и скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

По словам Гладкова, также пострадали девушка и мужчина. У 17-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, а мужчина получил осколочные ранения правой верхней конечности.

Глава региона отметил, что раненых доставили в детскую областную клиническую больницу и городскую больницу №2 Белгорода. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого представители оперативных служб Белгородской области заявляли, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск был ранен подросток.

Тем временем Гладков сообщил, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы. Не будут в том числе работать и различные секции, а колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.