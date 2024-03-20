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Жительницу Петербурга арестовали за слова «Нет войне» на избирательном бюллетене

Суд: жительницу СПб арестовали на 8 суток за слова «Нет войне» на бюллетене

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Depositphotos

Жительницу Петербурга арестовали за слова «Нет войне» на бюллетене для голосования. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В сообщении отмечается, что 17 марта, находясь в помещении участковой избирательной комиссии №2245, Александра Чирятьева красным маркером написала на оборотной стороне бюллетеня слова «Нет войне» и опустила его в урну для голосования.

«Так Чирятьева испортила государственное имущество и дискредитировала Вооруженные силы РФ», — говорится в сообщении суда.

В результате суд привлек ее к административной ответственности по ст. 20.1 ч. 1 и 20.3.3 ч.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде 8 суток ареста и штрафа в размере 40 тысяч рублей.

16 марта жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка. 22-летняя подозреваемая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену дома, где располагались избирательные участки №№ 1395 и 1396, отчего загорелась табличка с информацией о проходящих в России выборах президента.

Ранее в Петербурге мужчину осудили за нарисованную на листовке для участников СВО свастику.

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