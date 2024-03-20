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Мужчина лишился ног после того, как 10 часов держал их в сухом льду ради страховки

Oddity Central: тайванец 10 часов держал ноги в сухом льду ради страховки

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Taiwan Police

На Тайване студент погрузил ноги в сухой лед на 10 часов и лишился конечностей, чтобы получить страховые выплаты, пишет Oddity Central. Однако теперь ему грозит тюремный срок.

Как пишут СМИ, мужчина по фамилии Чанг и его товарищ решили получить около $1 млн от страховой компании, но для этого им нужно было решить, какую травму получить. Обсудив варианты, тайванец решил погрузить свои ноги в ведро с сухим льдом на 10 часов, предварительно привязав себя к стулу.

После этого Чанга госпитализировали, но врачи не смогли спасти его конечности — их пришлось ампутировать. После этого он обратился в различные страховые компании за выплатами. Одна фирма сразу выплатила ему $7240, но остальные решили узнать все детали случившегося, сообщив об инциденте местным властям.

В ходе расследования в полиции установили, что в ночь, когда по документам якобы произошло обморожение ног Чанга, температура на улице ночью достигала 17 градусов по Цельсию. Кроме того, в доме мужчины нашли коробку с сухим льдом.

Офицеры утверждают, что друг Чанга потерял много денег на рынке криптовалют, поэтому и предложил ему идею со страховыми выплатами, сумму которых приятели планировали поделить поровну. В итоге мужчины были задержаны и обвинены в мошенничестве.

Ранее мужчина из США отрезал себе ноги, чтобы получить страховку.

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