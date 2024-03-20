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Из глаза россиянки достали восьмисантиметровый обломок ветки

На Ставрополье у женщины из глаза достали восьмисантиметровый обломок ветки

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На Ставрополье нейрохирурги достали из глаза женщины восьмисантиметровый обломок ветки. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По информации министерства, 45-летняя россиянка потеряла сознание, когда находилась в саду. После этого она перестала видеть одним глазом, однако в больницу женщина обратилась лишь через неделю, когда из нижнего века пошел гной.

Медики установили, что через глазницу женщины проник инородный предмет, который разорвал ей зрительный нерв. Россиянке провели операцию по извлечению постороннего предмета, которым оказался восьмисантиметровый обломок ветки.

После оперативного вмешательства пациентка идет на поправку. Сообщается, что вернуть зрение женщине не удалось.

Ранее российские врачи спасли жизнь и зрение мужчины, вогнавшего себе в глаз ложку.

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