Пермский экс-депутат, отбывающий срок за дебош в баре, добился смягчения наказания

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, отбывающий в колонии строгого режима реальный срок за хулиганство, добился своего перевода в колонию-поселение. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на решение Соликамского районного суда.

Ходатайство, поданное адвокатом экс-депутата и самим осужденным, суд удовлетворил 18 марта. Теперь Телепнев продолжит отбывать наказание не в колонии строго режима, а в колонии-поселении. Уже 19 марта он подал новое ходатайство и попросил заменить ему срок в колонии-поселении на исправительные работы. Дата заседания для его рассмотрения судом пока не назначена.

В 2023 году Ленинский районный суд города Пермь приговорил экс-депутата к четырем годам заключения за дебош в баре «Наташа». Инцидент произошел после того, как Телепнев услышал в заведении песню Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash. В 2018 году он напал на музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, вместе с промоутером Сергеем Ванкевичем. Из мест лишения свободы бывший депутат вышел уже в конце 2019 года, а 30 апреля 2022 года вновь совершил преступление.

Ранее депутат Госдумы Булавинов извинился перед экс-супругой, обвинившей его в побоях.