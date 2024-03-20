В Новосибирске женщина избила подростков, которые шумели в подъезде

В одной из новосибирских многоэтажек женщина набросилась с кулаками на девочку-подростка, а та в ответ обматерила ее. Видео от очевидца происшествия опубликовал Telegram-канал «Экстренный НСК».

Судя по записи, рассерженная хозяйка квартиры на девятом этаже вышла в коридор к компании несовершеннолетних. В какой-то момент она подняла руку на девушку и схватила ее за куртку, та стала защищаться. Точная причина агрессии женщины по отношению к пострадавшей неизвестна.

По одной из версий, подростки шумно себя вели и не хотели уходить, и в итоге местная жительница решила таким способом выгнать их из подъезда. По другой — девочка, которую женщина ударила, оскорбляла ее дочь и пинала дверь в квартиру, чем и разозлила ее.

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