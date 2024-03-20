Врачи объяснили, чем опасен обнаруженный в колбасе метронидазол

Россельхознадзор обнаружил в колбасах превышение уровня метронидазола. Это антибиотик широкого воздействия, который убивает простейшие организмы и часто используется для лечения скота. Человеку избыток этого вещества грозит нарушениями работы нервной и мочеполовой систем и другими симптомами, рассказала врач-эндокринолог Наталья Петрова телеканалу «360».

Как сообщал Telegram-канал Mash, метронидазол нашли в товарах бразильской компании União Casings. Вещество находилось в говяжьей кишечной оболочке, которую поставляли многим российским производителям колбасы.

Этот препарат может попадать в продукт при малом промежутке времени между лечением и забоем скота, отметила Петрова. По ее словам, вряд ли вещество было в оболочках в больших концентрациях плюс люди иногда лечатся препаратами из группы метронидазолов. Однако все-таки оно может вызвать побочные эффекты. В их числе – металлический привкус, головокружение, тошнота, аллергия.

«Лучше потреблять мясо от известного производителя, домашнее фермерское мясо, выращенное и выкормленное своими руками», — посоветовала врач.

По ее словам, к побочным эффектам от метронидазола также относятся другие проблемы со стороны нервной системы – раздражительность, депрессия бессонница, головная боль. Со стороны мочеполовой системы могут появиться дизурия, цистит, кандидоз, также возможны аллергические реакции – крапивница, кожная сыпь, лихорадка.

Если нормы содержания вещества были превышены только на несколько процентов, то вреда это не принесет, отметил доктор технических наук Игорь Никитин. Опасен метронидазол может быть при превышении допустимых норм в десятки раз, подчеркнул он.

Напомним, врачи предупреждают, что колбаса, сосиски и бекон могут провоцировать приступы мигрени.

В Роскачестве ранее нашли опасные бактерии в замороженных блинах.