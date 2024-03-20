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В Госдуме оценили идею включить в школьную программу современные песни

Депутат Смолин поддержал идею включить в школьную программу современные песни

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Depositphotos

На уроках музыки школьники должны прежде всего изучать классические музыкальные композиции, однако в программу можно включать и современные песни. Об этом RuNews24 рассказал депутат Госдумы Олег Смолин, комментируя соответствующее предложение.

При этом он отметил, что отбор песен для школьников важно проводить минимум по двум критериям.

«Что они патриотические, да, неплохо, но они должны быть еще и художественными. Потому что, если даже в патриотической песне мы слышим музыку с три аккорда и рифмы, как у Незнайки «палка-селедка», то я не думаю, что такие нужно включать в школьную программу. Поэтому, если речь идет о том, чтобы они были не только патриотическими, но и художественными, ничего плохого я в этом не вижу», — сказал депутат.

С идеей включить современные песни в школьную программу выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он сообщил, что министерство просвещения России поддерживает его идею о включении в нее изучение песен певцов Олега Газманова, Shaman (Ярослав Дронов), группы «Любэ» и других современных артистов-патриотов. Он добавил, что теперь государству предстоит создать список патриотических исполнителей совместно с экспертами и родительскими организациями.

Ранее педагоги оценили предложение депутата включить в школьную программу песни Shaman.

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