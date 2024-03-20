Задержан министр ЖКХ Новосибирской области

В Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом сообщает издание «Континент Сибирь».

По данным нескольких источников, Архипова задержали сотрудники ГУВД по Новосибирской области. Информацию подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Как сообщает «Коммерсантъ», по предварительным данным, министр подозревается следствием в злоупотреблении полномочиями. Речь в уголовном деле идет якобы о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск», рассказали источники.

Накануне полиция задержала вице-мэра города Тулуна в Иркутской области Елену Абрамову. Cообщалось, что, помимо Абрамовой, полиция задержала несколько других чиновников, предположительно, связанных с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих, который также находится под следствием. На саму чиновницу при этом завели отдельное уголовное дело.

Ранее стало известно, что в мэрии Еревана проводили обыски.