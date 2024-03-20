Школы в Белгородской области получили сообщения о «минировании»

В Губкинском городском округе Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании, поступивших на электронную почту учебного заведения. Об этом сообщил глава администрации округа Михаил Лобазнов в Telegram-канале.

«Информационные провокации со стороны врага продолжаются. Сегодня в очередной раз на электронную почту нескольких губкинских школ поступили сообщения о минировании зданий», — написал чиновник.

По его словам, специальные службы уже выехали на места и проводят проверку. Дети и учителя эвакуированы в безопасные места.

Лобазнов заверил, что ситуация находится под контролем. После завершения проверки учебный процесс в школах будет возобновлен.

В этот же день стало известно, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы. Колледжи и высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

Ранее в Красноярском крае ребенка заподозрили в 20 лжеминированиях.