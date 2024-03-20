В Эфиопии клиенты банка похитили более $40 млн из-за программного сбоя

В Эфиопии из-за сбоя в программном обеспечении клиенты крупнейшего банка присвоили деньги, которые им не принадлежат. Об этом сообщает CNBC.

На днях клиенты государственного Коммерческого банка Эфиопии (CBE), успевшие заметить программный сбой, вывели или перевели в другие банки более $40 млн. Ошибка системы позволила им снять со счета неограниченное количество средств, однако уже через несколько часов банковские операции были заморожены.

Позже президент банка Аби Сано заявил на пресс-конференции, что в основном сбоем воспользовались студенты, которые сняли значительную часть похищенных наличных. Около банкоматов на территории университетских кампусов в тот день были замечены длинные очереди. Несколько вузов отреагировали на заявление Сано, который пообещал, что любой, кто вернет деньги, не будет подвергнут уголовному преследованию, и призвали учащихся отказаться от присвоенных средств.

CBE подтвердил в соцсетях факт перебоев в обслуживании, но отрицал, что это произошло из-за кибератаки. Центральный банк страны также прокомментировал произошедшее и сообщил в своем заявлении, что сбой был вызван проверкой безопасности системы и «не является инцидентом, угрожающим банку, его клиентам и всей финансовой системе».

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