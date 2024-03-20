В Москве врачи удалили пациенту редкую злокачественную опухоль слезного мешка

Врачи в Москве провели операцию по удалению злокачественной опухоли слезного мешка 67-летнему пациенту и смогли сохранить глазное яблоко. Об этом «Москве 24» сообщили в Депздраве столицы.

Мужчине поставили диагноз «плоскоклеточный рак слезного мешка» первой стадии. По словам врачей, это очень редкая форма рака, в мире известно о 20 похожих случаях.

«Опухоль была удалена в блоке с кожей и мягкими тканями внутреннего угла век левого глаза, фрагментами носовой кости, внутренней стенки глазницы и передней стенки верхне-челюстной пазухи вместе со слезным мешком и слезным каналом. Целостность глазного яблока и глазодвигательного аппарата полностью сохранена», – рассказал завотделением хирургии опухолей головы и шеи, хирург ГКОБ №1 Сергей Кравцов.

По его словам, специалисты также восстановили покровные ткани лица с помощью кожно-апоневротического лоскута со лба. Лицевой скелет был восстановлен при помощи титанового протеза, что помогло сохранить бинокулярное зрение и внешний облик лица. Заведующий поликлиникой офтальмологического центра ГКБ имени Боткина Антон Андрейченко отметил, что мужчине полностью сохранили качество жизни и помогли избежать необходимости проведения лучевой терапии, которая могла увеличить риски потери зрения.

Накануне онкологи Петербурга удалили из легких пациента 170 раковых метастазов. По данным НМИЦ онкологии имени Петрова, удаление 170 метастазов — это мировой рекорд.

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