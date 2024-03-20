Ветераны-подводники призвали не утилизировать атомную подлодку «Дмитрий Донской»

В феврале атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России. Сегодня он находится в Северодвинске в ожидании утилизации. Ветераны-подводники, опрошенные Общественной службой новостей, призвали не допустить этого и сохранить крейсер.

Впервые не утилизировать крейсер «Дмитрий Донской» организация «Офицеры России» призвала Минобороны в открытом письме, попросив переместить его в парк «Патриот» в Кронштадте. Сохранение уникальной подлодки станет победой «над беспамятством и вселенской злобой», из-за которых в 90-е годы в России рушились военные постаменты, заявил выпускник Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского Комсомола, ветеран-подводник Виктор Зима.

«АПЛ «Дмитрий Донской» нужно сохранить ради того, чтобы наши правнуки, когда увидят это чудо, понимали, что мы кое-что умели, что Советский Союз умел строить и строил, как бы это все не обсуждали», — сказал он.

Он подчеркнул, что подлодка создавалась в пик советского кораблестроения и стала ответом на ракетную систему Trident США. По его словам, «Дмитрий Донской» строился ради мира, так как благодаря курсированию стратегических подлодок никто бы не посмел развязать конфликт.

Сохранить подлодку следует в качестве символа, стоящего на страже российских рубежей, согласился член Совета высшего офицерского состава организации «Офицеры России», доктор военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко. По его словам, если бы крейсер вовремя прошел модернизацию, то мог бы служить и дальше.

«Поэтому, конечно, [АПЛ «Дмитрий Донской»] нужно оставить хотя бы как качественный образец нашего судостроения, которое недоступно никому в мире», — заявил он.

Напомним, о выводе атомной подводной лодки из боевого состава Военно-морского флота и последующей ее утилизации сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев. Он также отметил, название «Дмитрий Донской будет носить новый стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А».

Ранее стало известно, когда новый ракетоносец проекта 955а «Дмитрий Донской» спустят на воду.