В Башкирии захотели обеспечить детей-сирот карманными деньгами

В Башкирии депутаты обсудили меры поддержки детей-сирот и решили выделить им деньги на карманные расходы. Об этом пишет «Башинформ».

На днях в башкирском Курултае прошло обсуждение необходимости внесения изменений в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По словам председателя Госсобрания Башкортостана, дети, находящиеся на попечении государства, должны уметь обращаться с деньгами, экономить и планировать расходы.

«Ребенок, который воспитывается в семье, как правило, получает такой опыт довольно рано. Детям, которые остались без родителей, тоже нужно этому учиться. Предлагается выплачивать детям, которые находятся на попечении государства, деньги на карманные расходы. Речь идет о небольшой сумме — от 700 до 1000 рублей в месяц, но эта выплата будет выполнять важную воспитательную функцию», — считает Константин Толкачев.

Если законопроект будет принят, на его реализацию потребуется около 4,6 млн рублей в год. Эти деньги, как ожидается, выделят из бюджета республики.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге детей участников СВО примут в школы без очереди.