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В российском регионе ребенка заподозрили в 20 лжеминированиях

В Красноярском крае ребенка заподозрили в 20 лжеминированиях

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МВД 24

В Красноярском крае 13-летнего мальчика заподозрили более чем в 20 лжеминированиях. Об этом сообщает УМВД по региону.

По версии следствия, ребенок направил информацию о якобы минировании своей школы в городе Ачинске. При обследовании территории опасных предметов там не обнаружили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

При обыске в жилище предполагаемого отправителя нашли и изъяли сим-карты, планшет и телефон с угрозами о нахождении опасных предметов в мессенджере. Предварительно, ребенок рассылал сообщения за деньги от третьих лиц. Его подозревают еще в 20 подобных эпизодах.

Мальчика планируют поставить на профилактический учет в отделении по делам несовершеннолетних. Инспекторы ПДН подготовят документы в суд для помещения ребенка в Центр временного содержания несовершеннолетних.

Ранее россиянин угрожал взорвать опору ЛЭП из-за того, что ему отключили свет в доме.

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