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Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

Врач Малышева: брокколи, брюссельская и белокочанная капуста защищают от рака

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Употребление брокколи, брюссельской и белокочанной капусты полезно в целях профилактики онкологических заболеваний. Об этом заявили терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Включите это в ваш рацион», — посоветовала Малышева.

Врачи отметили, что во всех перечисленных овощах содержится вещество сульфорафан, которое «не дает раковым клеткам размножаться», что соответственно «не дает развиваться раку».

До этого врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска заявляла, что включение в свой рацион питания некоторых продуктов позволит снизить риск развития рака. Врач порекомендовала употреблять крестоцветные овощи, в том числе брокколи, цветную и брюссельскую капусту. Она отмечала, что в них содержатся сульфорафан и индол-3-карбинол, которые положительно влияют на клеточные процессы.

Ранее врач перечислила симптомы рака кишечника.

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