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Мошенники украли у россиянки 4 млн рублей и вынудили ее поджечь правительственное здание

Shot: в Кирове девушка по указанию мошенников подожгла здание правительства

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Shutterstock

В Кирове мошенники заставили 23-летнюю девушку поджечь здание правительства, обещая вернуть украденные 4 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, мошенники украли с банковского счета россиянки 4 млн рублей. Злоумышленники убедили девушку, что вернут ей средства, если та будет выполнять их требования, и заставили ее поджечь здание правительства на улице Дерендяева.

Россиянка в темное время суток разбила стекло на первом этаже здания и забросила туда две бутылки с зажигательной смесью, а также коробку петард. В результате произошло возгорание на площади 0,5 квадратных метра — его быстро потушили.

Поджигательницу задержали, из-за произошдешего никто не пострадал. Ущерб от действий девушки устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее воронежец пытался поджечь двери здания Следственного комитета.

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