Родители бросили раздетого младенца с наркотической интоксикацией на улице

Во Франции бездомные мужчина и женщина бросили своего шестинедельного ребенка на улице и были арестованы. Об этом сообщает actu17.

На днях младенца нашли брошенным в промышленной зоне в районе Лиона и госпитализировали. Перед этим прохожие видели, как неизвестный мужчина держит за ноги раздетого ребенка.

Врачи выявили у юного пациента кокаиновую интоксикацию, его жизни при этом ничто не угрожало. Полицейские нашли и арестовали его родителей-наркоманов, зависимых от опиатов. 25-летняя мать отрицает любые формы насилия с их стороны.

Следователи полагают, что ребенок мог подвергнуться воздействию кокаина при грудном вскармливании. После выписки из больницы ему нашли временную семью.

Ранее полиция заинтересовалась российским целителем, который лечит детей тряской за ноги.