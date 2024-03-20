Россияне смогут получать компенсации от «Госуслуг» за утечки данных

Россияне смогут получать компенсации от портала «Госуслуги» в случае утечек своих персональных данных. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

Изменения могут вступить в силу после принятия закона о киберстраховании. Сенатор объяснил, что выплачивать компенсации будет непосредственно Минцифры РФ, так как оно является оператором.

Он отметил, что в Совете Федерации рекомендовали механизмы для оценки защищенности организаций. Кроме того, самим организациям посоветовали разработать меры для страхования ответственности организаций в пользу третьих лиц в случае утечки персональных данных.

«В случае с государственными организациями компенсации в пользу граждан также возможны — их могут выплачивать либо из бюджета, либо из финансовых средств непосредственного виновника утечки», — заключил Шейкин.

До этого первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что в России необходимо создать государственную торговую интернет-площадку, которую можно организовать на портале госуслуг.

Ранее российским вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн.