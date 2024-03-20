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У берегов Японии перевернулся южнокорейский танкер с химикатами

Kyodo: у берегов Японии перевернулся южнокорейский танкер-химовоз

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Shutterstock

Южнокорейский танкер-химовоз перевернулся возле японской префектуры Ямагути. Информацию об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на береговую охрану Японии.

По данным журналистов, изначально с судна, стоявшего на якоре у побережья города Симоносэки, поступило сообщение о том, что оно накренилось. Спустя некоторое время корабль перевернулся.

В настоящее время спасатели разыскивают 11 членов его экипажа. Отмечается, что у моряков иностранное гражданство.

В январе сообщалось, что судно «Остров Сахалин» компании-судовладельца «Наяда» оказалось заблокировано в ледовом поле в Охотском море неподалеку от японского острова Хоккайдо. На борту находилось 19 человек экипажа. Танкер сообщил о своей проблеме японской стороне, и береговая охрана Японии направила к российскому танкеру спасательный ледокол.

Ранее Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ.

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