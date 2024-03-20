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Против жителя Комсомольска-на-Амуре возбудили дело о госизмене

ФСБ сообщила, что на жителя Комсомольска-на-Амуре заведено дело о госизмене

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ФСБ/РИА «Новости»

Против жителя Комсомольска-на-Амуре завели уголовное дело, так как он планировал передавать сведения о деятельности оборонного предприятия в министерство обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на УСФБ России по Хабаровскому краю.

«По материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Комсомольска-на-Амуре, причастного к государственной измене», — рассказали в управлении.

По данным спецслужбы, мужчина по интернету связался с представителями Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины чтобы передать сведения о деятельности оборонного предприятия Хабаровского края. Эта информация позволила бы украинскому ведомству запланировать и осуществить диверсию на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.

В начале марта публиковавшую в соцсетях антивоенные посты россиянку обвинили в приготовлении к госизмене. Следователи пришли к выводу, что девушка склоняла к вступлению в запрещенный легион жителя Самары. В итоге матери шестилетнего ребенка предъявили окончательное обвинение по шести статьям уголовного кодекса. В общей сложности ей может грозить до 22,5 года тюрьмы.

Ранее в России впервые лишили гражданства осужденного за фейки про армию.

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