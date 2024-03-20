Против жителя Комсомольска-на-Амуре возбудили дело о госизмене

Против жителя Комсомольска-на-Амуре завели уголовное дело, так как он планировал передавать сведения о деятельности оборонного предприятия в министерство обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на УСФБ России по Хабаровскому краю.

«По материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Комсомольска-на-Амуре, причастного к государственной измене», — рассказали в управлении.

По данным спецслужбы, мужчина по интернету связался с представителями Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины чтобы передать сведения о деятельности оборонного предприятия Хабаровского края. Эта информация позволила бы украинскому ведомству запланировать и осуществить диверсию на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.

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