Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Земле начался день весеннего равноденствия

В 2024 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 06:07 мск

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

В 2024 году день весеннего равноденствия, время, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова независимо от полушария, состоится 20 марта. Газета «Известия» описала явление с научной точки зрения.

У весеннего равноденствия нет фиксированной даты, но в наши дни ученые могут рассчитать время равноденствия с точностью до минуты. В 2024 году оно начнется 20 марта в 06:07 мск.

Равноденствием называют момент, когда Солнце располагается ровно над экватором Земли. Два раза в год, в начале весны и осени, солнечные лучи падают перпендикулярно экватору, в результате оба полушария планеты получают одинаковое количество света, а день и ночь становятся одинаковыми по длительности.

После этого дня до 20 июня (дня летнего солнцестояния) в Северном полушарии день будет постепенно удлиняться, а в Южном — укорачиваться.

Ученые отмечают, что во время прохождения Солнца над экватором нередко происходят перебои в работе спутников связи, которые двигаются по стационарной орбите.

Во многих мировых культурах весеннему равноденствию придавалось особое мистическое значение. Этот день связывали с наступлением весны и обновлением природы, пробуждением от зимнего сна. Земледельцы начинали активно готовиться к посевному сезону.

От дня равноденствия по сей день отсчитывают дату православной Пасхи, которая празднуется в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия.

До этого ученые назвали лучшие месяцы для охоты за полярными сияниями.

Ранее ученые обнаружили необычный эффект у аномальной зоны в магнитосфере нашей планеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами