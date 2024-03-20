На Земле начался день весеннего равноденствия

В 2024 году день весеннего равноденствия, время, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова независимо от полушария, состоится 20 марта. Газета «Известия» описала явление с научной точки зрения.

У весеннего равноденствия нет фиксированной даты, но в наши дни ученые могут рассчитать время равноденствия с точностью до минуты. В 2024 году оно начнется 20 марта в 06:07 мск.

Равноденствием называют момент, когда Солнце располагается ровно над экватором Земли. Два раза в год, в начале весны и осени, солнечные лучи падают перпендикулярно экватору, в результате оба полушария планеты получают одинаковое количество света, а день и ночь становятся одинаковыми по длительности.

После этого дня до 20 июня (дня летнего солнцестояния) в Северном полушарии день будет постепенно удлиняться, а в Южном — укорачиваться.

Ученые отмечают, что во время прохождения Солнца над экватором нередко происходят перебои в работе спутников связи, которые двигаются по стационарной орбите.

Во многих мировых культурах весеннему равноденствию придавалось особое мистическое значение. Этот день связывали с наступлением весны и обновлением природы, пробуждением от зимнего сна. Земледельцы начинали активно готовиться к посевному сезону.

От дня равноденствия по сей день отсчитывают дату православной Пасхи, которая празднуется в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия.

До этого ученые назвали лучшие месяцы для охоты за полярными сияниями.

Ранее ученые обнаружили необычный эффект у аномальной зоны в магнитосфере нашей планеты.