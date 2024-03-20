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«Википедию» оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию

Московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей

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Global Look Press

Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikimedia Foundation (владелец русскоязычной «Википедии») на 3 млн рублей за отказ удалить недостоверную информацию. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на суд.

«Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — рассказала представитель суда.

Речь идет о статье о неудалении владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством.

15 августа прошлого года мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из «Википедии» о российской специальной военной операции на Украине.

Ранее популярный сервис стриминга оштрафовали в России.

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