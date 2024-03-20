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В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов

В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в семь населенных пунктов

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области со среды, 20 марта, ограничат въезд в семь населенных пунктов по соображениям безопасности. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По его словам, с этого дня будет ограничен въезд на территорию сел Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также города Грайворон.

Как заявил чиновник, на въезде в эти населенные пункты будут установлены посты, где будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны, пограничной службы и администрации. Будет определен порядок посещения своих жилых домов. Например, если человеку надо подоить корову, он сможет сделать это в безопасное время.

Губернатор также рассказал, что много жителей области остаются в обстреливаемых населенных пунктах. Он отметил, что это недопустимо.

«Поэтому задача органам местного самоуправления увеличить количество подомовых обходов по тем домам и квартирам, в которых остаются жители, и убедить по возможности переехать в те населенные пункты, в которых расположены их родственники, если они готовы принять», — сказал Гладков.

19 марта стало известно, что власти Белгородской области приняли решение вывезти детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине.

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