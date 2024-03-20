Эксперт рассказал, как обезопасить свои личные снимки от мошенников

Пользователям сети следует разделить свою жизнь в онлайн-пространстве на публичную и приватную и не размещать в социальных сетях личную информацию, которую могут использовать мошенники. Газета «Известия» опросила экспертов и рассказала, как обезопасить себя от шантажистов.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленники могут идентифицировать человека с помощью утечек. По номеру телефона, электронной почте или id в соцсетях, которыми активно пользуется человек, они выясняют его анкетные данные, привычки, круг общения.

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что, как правило, злоумышленники шантажируют жертву фотографиями и видео интимного характера. При этом источником таких материалов может стать сама жертва. Например, когда мошенник в переписке уговаривает кого-либо прислать фото. Также файлы могут попасть в руки преступникам из сторонних утечек.

По его словам, может быть, что мошенники шантажируют человека без реального доступа к его информации. Эксперт порекомендовал не вступать в переписку со злоумышленниками и не переводить им выкуп.

«Стоит один раз заплатить им деньги, как человек станет вечной «дойной коровой», из которой вытянут все до последнего», — предупреждает Вураско.

Кроме этого, он напомнил о важности шифрования жесткого диска портативных компьютеров и других гаджетов. Тогда в случае, если устройство украдут, личные данные не достанутся третьим лицам.

Эксперт в области IT-безопасности Константин Парфеньев призвал в электронном пространстве делить свою жизнь на публичную и приватную.

«Чтобы минимизировать риск шантажа, следует избегать раскрытия личных или интимных данных в онлайн-среде», — рекомендовал он.

Парфеньев отметил, что лучший способ сделать это — не отправлять свои фотографии в интернете. Чтобы повысить анонимность, он рекомендовал использовать вымышленные данные при регистрации и в переписке. Это может защитить раскрытие вашей личной информации незнакомцам. Также он призвал избегать переходов по ссылкам на сторонние сайты и ни в коем случае не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев.

Чтобы сделать аккаунт полностью анонимным, по его словам, рекомендуется использовать для регистрации временный почтовый ящик, а также пользоваться сложным паролем и двухэтапной аутентификацией.

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