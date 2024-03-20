Почти половина россиян тратят большую часть денег на еду

Больше всего денег респонденты тратят на еду — так ответили 40% респондентов. А каждый третий хотел бы сократить свои общие расходы на 20-30%, чтобы копить, путешествовать и лечиться платно. Это показал опрос «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте по тратам оказались коммунальные платежи (22%), на третьем — аренда квартиры и кредиты, их назвали по 20% участников опроса. У 9% среди основных расходов бензин, еще у 8% — ипотека.

18% участников исследования ежемесячно тратят 50-60 тыс. руб. 16% расходуют до 20 тыс. руб. 13,5% — 20-30 тыс. руб. Расходы 12,7% опрошенных более существенные — от 90 до 100 тыс. руб. Еще 9% тратят 40-50 тыс. руб.

Одежду и обувь в качестве расходной статьи навали 5%, расходы на общественный транспорт — 7%. Косметику и уход определили одной из основных трат по 4% опрошенных. Также называли спорт (2,7%), подписки на различные сервисы (2,9%), оплату такси (2,3%), покупку техники (2,1%), образование (2,1%), донаты в играх (1,7%), путешествия (1,8%). Накопления отдельной строкой расходов выделили 5,3%.

Полностью своими тратами удовлетворены 33,6% опрошенных. 29% хотели бы больше тратить, а 20% — меньше. Недовольны бюджетированием 16,8%. При этом почти 27% участников опроса готовы сократить расходы на 20-30%, еще 24% — только на 10-12%. 17% согласны урезать свои траты наполовину и более, а 13,5% — на 30-40%.

Отказаться в первую очередь респонденты согласны от платных подписок. Такой ответ был у 16,6% участников опроса. По 14,5% могут без ущерба отказаться от ресторанов или частых поездок на машине. По 13% могут «ужаться» в покупках косметики, одежды, обуви и проведении уходовых процедур, а также меньше ездить на такси. Сократить расходы за счет спорта согласны 10%, за счет донатов — 9,4%.

Сэкономленные средства участники опроса хотели бы тратить на платное лечение (18%), 15% — на уход за собой, а 14,5% —на путешествия. 13,3% за счет экономии на чем-то купили бы машину, 12,9% потратили бы на одежду, обувь и аксессуары. На образование средства от экономии перенаправили бы 6,6%, покупку техники или дополнительные платежи по ипотеке — по 7%.

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