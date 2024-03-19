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Пациента больницы пытались накормить мочой вместо супа

Miami New Times: в США пациенту больницы принесли на обед мочу вместо супа

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Palm Beach Health Network photo

В штате Флорида санитарка больницы принесла на обед пациенту тарелку с мочой вместо супа. Об этом сообщает Miami New Times.

Пожилой американец проходил лечение в медицинском центре West Boca во Флориде, мужчину навещал сын Рональд Томпкинс. В один из дней санитарка принесла пенсионеру на обед бульон, сын решил проверить температуру бульона и попробовал его, оказалось, что в тарелке была моча.

Возмущенный мужчина выплюнул жидкость и обратился к руководству больницы с претензией, не получив внятного ответа, американец подал на медицинский центр в суд из-за перенесенных моральных страданий и вопиющих нарушений.

Ранее россиянка пожаловалась на медиков, которые всю ночь игнорировали стонавшую пенсионерку.

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