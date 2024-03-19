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Россиянин выстрелил в шпица соседа из-за громкого лая и лишил собаку задних лап

Shot: житель Курской области открыл стрельбу по шпицам соседа из-за громкого лая

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Depositphotos

Жителя Курской области подозревают в том, что он открыл стрельбу по собакам соседа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в селе Разветье. По словам самого владельца животных, в тот день пьяный хозяин соседнего участка решил помыть окно. Собаки увидели незнакомого человека и стали на него лаять. Шум мужчине не понравился, поэтому он открыл стрельбу по шпицам.

Владелец животных пришел домой позже и заметил прячущихся на участке питомцев. У одного из них он заметил рану. Выяснилось, что пуля застряла в позвоночнике, теперь шпиц не может ходить на задних лапах.

Мужчина планирует обратиться в прокуратуру.

Ранее в Ленобласти подростки устроили стрельбу по собакам ради забавы.

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