Россиянин выстрелил в шпица соседа из-за громкого лая и лишил собаку задних лап

Жителя Курской области подозревают в том, что он открыл стрельбу по собакам соседа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в селе Разветье. По словам самого владельца животных, в тот день пьяный хозяин соседнего участка решил помыть окно. Собаки увидели незнакомого человека и стали на него лаять. Шум мужчине не понравился, поэтому он открыл стрельбу по шпицам.

Владелец животных пришел домой позже и заметил прячущихся на участке питомцев. У одного из них он заметил рану. Выяснилось, что пуля застряла в позвоночнике, теперь шпиц не может ходить на задних лапах.

Мужчина планирует обратиться в прокуратуру.

Ранее в Ленобласти подростки устроили стрельбу по собакам ради забавы.