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В Петербурге два человека пострадали в массовом ДТП

В Петербурге пять автомобилей столкнулись на дороге

В Петербурге произошла массовая авария с участием иномарок. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Выборгском районе, на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. Участниками ДТП стали минимум четыре машины. В аварии пострадали два человека.

На кадрах с места происшествия заметно, что большая часть машин серьезно пострадала.

На данный момент на месте работают экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел около филармонии. Всего в аварии столкнулись пять автомобилей, среди которых машины марки Mercedes, Mitsubishi и другие.

Ранее в Амурской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом.

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