В метро Петербурга приостановили движение из-за упавшего на рельсы человека

Человек упал на рельсы в метрополитене Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Специалисты остановили движение от станции «Невский проспект» до «Петроградской». Остальные станции продолжают работать в штатном режиме. В обе стороны от указанных станций поезда двигаются с увеличенными интервалами.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел на станции «Невский проспект». На рельсах оказалась девушка. При каких обстоятельствах это произошло, не сообщается. На данный момент движение восстановлено, девушку эвакуировали с рельсов.

До этого в метро Петербурга на «синей» ветке уже происходили подобные инциденты. Так, в феврале движение останавливали от станции «Удельная» до «Парнаса» из-за того, что пассажир упал на пути. Человека эвакуировали на платформу, он жив.

Ранее в метро Москвы мужчина потерял равновесие и упал на рельсы.