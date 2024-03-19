В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки про армию

Правоохранители впервые лишили россиянина гражданства за фейки про армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Весной 2023 года 37-летнего жителя Краснодара Александра Сомрякова приговорили к шести годам колонии за посты о событиях в Мариуполе и в Буче. В судебной инстанции сочли, что мужчина сознательно нарушил закон «ради лайков». Осужденного этапировали в колонию.

Спустя 10 месяцев после вынесения приговора, Сомрякову пришло уведомление из МВД о прекращении его приобретенного российского гражданства.

В начале марта публиковавшую в соцсетях антивоенные посты россиянку обвинили в приготовлении к госизмене. Следователи пришли к выводу, что девушка склоняла к вступлению в запрещенный легион жителя Самары. В тоге матери шестилетнего ребенка предъявили окончательное обвинение по шести статьям уголовного кодекса. В общей сложности ей может грозить до 22,5 года тюрьмы.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.