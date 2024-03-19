Момент взрыва в доме в Нижнем Новгороде попал на видео

В Нижнем Новгороде одна из камер видеонаблюдения у подъезда запечатлела момент взрыва в здании напротив, внутри дома 37 по улице Фучика. Ролик опубликован в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

На видео, появившемся в аккаунте, слышен громкий взрыв, после которого включаются сигнализации у автомобилей, припаркованных неподалеку. При этом вскоре после этого начинается пожар.

По данным МЧС России, сотрудники ведомства спасли 12 человек, находившихся рядом с пожаром вскоре после взрыва. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого здания.

Всего были спасены восемь взрослых и четыре ребенка. Еще 167 человек эвакуировали по лестнице. Пострадали пять человек, из них три ребенка. Силами МЧС России пожар был потушен.

Пожар начался днем 19 марта вскоре после взрыва в квартире в доме, расположенном в Автозаводском районе города. Один из местных жителей сообщил, что через пару минут после взрыва из окна повалил густой черный дым.

Ранее очевидец рассказал подробности взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде.