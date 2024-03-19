Вахтовик избил коллегу из-за неправильно поставленных тапочек

В Уватском районе Тюменской области мужчина избил коллегу, который неправильно поставил тапочки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Тюмень».

Инцидент произошел на одном из месторождений в Уватском районе области, 37-летние вахтовик из Башкортостана и житель Нижнетавдинского района поссорились из-за неправильно поставленных в проходе тапочек.

Мужчина сделал коллеге замечание, а когда тот не отреагировал ударил его кулаком в бок, пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован перелом ребра. Возбуждено уголовное дело, вахтовику может грозить до трех лет лишения свободы.

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