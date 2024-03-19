Ребенка придавило рухнувшими качелями на детской площадке

В Аксайском районе Ростовской области ребенок попал в больницу после обрушения качелей на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Аксае во дворах жилых домов, группа детей играла на детской площадке, две девочки качались на качелях. По данным местных СМИ, конструкция начала шататься и рухнула прямо на детей, одну из девочек успели оттащить очевидцы, вторая получила травмы.

Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии местной больницы, она находится в состоянии средней степени тяжести. По факту травмирования несовершеннолетней проверку проводит региональный СК.

Причину неисправности оборудования установит независимая экспертиза, администрация района готова оказать ребенку и его семье необходимую помощь.

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