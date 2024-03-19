Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенка придавило рухнувшими качелями на детской площадке

В Ростовской области качели обрушились на ребенка на детской площадке

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В Аксайском районе Ростовской области ребенок попал в больницу после обрушения качелей на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Аксае во дворах жилых домов, группа детей играла на детской площадке, две девочки качались на качелях. По данным местных СМИ, конструкция начала шататься и рухнула прямо на детей, одну из девочек успели оттащить очевидцы, вторая получила травмы.

Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии местной больницы, она находится в состоянии средней степени тяжести. По факту травмирования несовершеннолетней проверку проводит региональный СК.

Причину неисправности оборудования установит независимая экспертиза, администрация района готова оказать ребенку и его семье необходимую помощь.

Ранее в Петербурге детей едва не придавило сценой на праздновании Масленицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами