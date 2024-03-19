Подростку из Липецка грозит срок 20 лет за подготовку к теракту

Подростка из Липецка подозревают в подготовке к теракту. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 15-летний школьник переписывался с неизвестным о теракте в мессенджере. Планировалось устроить несколько поджогов релейных шкафов и религиозных зданий.

Молодой человек тщательно изучил информацию об объектах инфраструктуры.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», – сообщается в публикации.

Подростка задержали. В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, материалы уже направлены в суд. Законом предусмотрен срок до 20 лет за подобные преступления.

Подозреваемый является сторонником радикальных националистических взглядов и планировал получить за задания неизвестного деньги.

Ранее в Севастополе мужчину задержали за подготовку к теракту.