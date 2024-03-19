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Туристы попали в больницу после нападения стаи диких обезьян

Mirror: в Китае стая диких обезьян напала на группу туристов

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AsiaWire

В китайской провинции Цзянси дикие обезьяны напали на группу туристов, которые совершали восхождение по тропе на горе Угун. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел на туристической тропе на горе Угун, группа путешественников поднималась по склону, когда на них неожиданно набросилась стая диких обезьян. Пять особо агрессивных особей напали на мужчину и женщину и искусали их.

Туристов доставили в больницу с многочисленными рваными ранами. По заявлениям местных властей, обезьяны спустились из мест постоянного обитания из-за изменившейся погоды.

Ранее обезьяна украла у мужчины iPhone и вернула после полученной газировки.

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