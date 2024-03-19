В Сумской области Украины повреждения получил объект инфраструктуры

В городе Белополье в Сумской области на Украине был поврежден один из объектов критической инфраструктуры после ударов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Юрия Зарко.

«Город Белополье Сумской области: есть попадание в объект критической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Он отметил, что в городе произошло два взрыва, масштабы разрушений уточняются. По его словам, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением и призвал местных жителей делать запасы воды.

До этого стало известно, что на подконтрольной Украине части Запорожской области повредили несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров. Он рассказал, что власти получили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, однако количество объектов и степень разрушений он не уточнил. Ночью, 18 марта, произошли взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомбы в 16 раз больше.