В Петербурге ребенок облизал ароматизатор для туалета и попал в больницу

Ребенок из Петербурга оказался в больнице после отравления бытовой химией. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного. По словам родителей, полуторагодовалый ребенок отправился в ванную комнату, там он нашел палочки от ароматизатора воздуха и облизал их.

Медики оперативно госпитализировали младшего члена семьи. Его доставили в Филатовскую больницу. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Дагестане четырехлетний мальчик съел десять гормональных таблеток, которые врач прописал его матери. В больнице медики оказали ребенку всю необходимую помощь, в отношении родителей составили протокол.

Ранее в Петербурге годовалая девочка отравилась жевательным табаком родителей.