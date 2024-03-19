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В Петербурге ребенок облизал ароматизатор для туалета и попал в больницу

В Петербурге полуторагодовалый ребенок отравился ароматизатором для туалета

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Haggardous50000/Shutterstock

Ребенок из Петербурга оказался в больнице после отравления бытовой химией. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного. По словам родителей, полуторагодовалый ребенок отправился в ванную комнату, там он нашел палочки от ароматизатора воздуха и облизал их.

Медики оперативно госпитализировали младшего члена семьи. Его доставили в Филатовскую больницу. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Дагестане четырехлетний мальчик съел десять гормональных таблеток, которые врач прописал его матери. В больнице медики оказали ребенку всю необходимую помощь, в отношении родителей составили протокол.

Ранее в Петербурге годовалая девочка отравилась жевательным табаком родителей.

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