Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли дотационную долю бюджета страны

Замминистра экономики Украины Качка: дотации Запада составили половину бюджета

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Дотации Запада составили половину государственного бюджета Украины и возвращаться в прежний режим Киеву будет трудно. Об этом рассказал замминистра экономики страны Тарас Качка в интервью украинскому каналу ТСН.

«Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50 процентов расходной части имеем — это финансовая помощь наших партнеров», — сказал он.

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что восстановить экономику Украины возможно только в сотрудничестве с Россией.

По его словам, для восстановления уровня благосостояния и доходов украинцев необходимо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Российской Федерацией и странами Содружества Независимых Государств.

По мнению Медведчука, что нужно восстановить реализацию украинского экспорта, нарастить производственные и промышленные мощности Украины. Он также добавил, что страна уже потеряла свою государственность.

Ранее премьер Украины раскрыл экономический ущерб страны от конфликта с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами