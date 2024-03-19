На Украине раскрыли дотационную долю бюджета страны

Дотации Запада составили половину государственного бюджета Украины и возвращаться в прежний режим Киеву будет трудно. Об этом рассказал замминистра экономики страны Тарас Качка в интервью украинскому каналу ТСН.

«Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50 процентов расходной части имеем — это финансовая помощь наших партнеров», — сказал он.

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что восстановить экономику Украины возможно только в сотрудничестве с Россией.

По его словам, для восстановления уровня благосостояния и доходов украинцев необходимо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Российской Федерацией и странами Содружества Независимых Государств.

По мнению Медведчука, что нужно восстановить реализацию украинского экспорта, нарастить производственные и промышленные мощности Украины. Он также добавил, что страна уже потеряла свою государственность.

Ранее премьер Украины раскрыл экономический ущерб страны от конфликта с Россией.