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Россиянин проглотил насадку от ингалятора и попал на операционный стол

В Саратове врачи спасли мужчину, проглотившего насадку от ингалятора

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FotograFFF/Shutterstock

Житель Саратова орошал горло из аэрозольного баллончика и случайно проглотил насадку от него. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Минздрава региона Олег Костин.

В городскую поликлинику Саратова обратился молодой мужчина, он сообщил, что легчил больное горло спреем и случайно проглотил насадку от аэрозольного баллончика. В ходе обследования врачи обнаружили инородное тело в желудке, насадку удалось успешно извлечь.

Жизни и здоровью саратовца ничего не угрожает, при выписке он пообещал медикам аккуратнее обращаться с ингалятором.

Ранее российские врачи спасли мужчину с зубным протезом в кишечнике.

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