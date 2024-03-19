Россиянин проглотил насадку от ингалятора и попал на операционный стол

Житель Саратова орошал горло из аэрозольного баллончика и случайно проглотил насадку от него. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Минздрава региона Олег Костин.
В городскую поликлинику Саратова обратился молодой мужчина, он сообщил, что легчил больное горло спреем и случайно проглотил насадку от аэрозольного баллончика. В ходе обследования врачи обнаружили инородное тело в желудке, насадку удалось успешно извлечь.
Жизни и здоровью саратовца ничего не угрожает, при выписке он пообещал медикам аккуратнее обращаться с ингалятором.
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