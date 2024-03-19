Пострадавшего при обстреле Белгородской области подростка переведут в Москву

Один из подростков, пострадавших при обстреле Белгородского района со стороны украинских войск, будет переведен в Москву на лечение, его состояние тяжелое. Об этом рассказала главный врач областной детской больницы Ирина Кизилова, пишет ТАСС.

«Пациенту, который поступил сегодня в первой половине дня с травмой левой руки, проведена первичная хирургическая обработка. Он находится тоже под длительным обезболиванием», — сказала она.

19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Разумное в Белгородской области. Ранения получили четыре человека, в том числе 15-летний подросток.

В поселке Разумное во время обстрела получили повреждения 13 частных домовладений. Кроме того, в многоквартирных жилых домах взрывной волной выбило окна. Осколки повредили здания школы и детского сада, 19 автомобилей. В селе Никольское боеприпас попал в крышу предприятия, в селе Нижний Ольшанец — в дом и гараж. Одно домовладение повреждено в селе Беловское.

Ранее в Курской области сообщили об обстреле поселка Теткино.