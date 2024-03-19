Пострадавший траулер «Капитан Лобанов» отбуксируют в порт

Траулер «Капитан Лобанов», пострадавший от огня, буксируют в порт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

«По нашей информации, судно буксируют к берегу — в порт», — заявил Лысков.

Глава пресс-службы регионального правительства добавил, что «Капитан Лобанов» может быть отбуксирован либо в порт Балтийска, либо в Светлый.

До этого владелец судна Денис Парфенюк заявил «Газете.Ru», что траулер «Капитан Лобанов» не затонул и находится в море.

Во вторник, 19 марта, около 11 утра корабль подал сигнал бедствия из-за пожара на борту. Всего на траулере находились семь человек, трое пропали без вести. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что на борту «Капитана Лобанова» произошел пожар, есть пострадавшие.

Ранее при пожаре на строящемся корабле в Петербурге пострадали три человека.