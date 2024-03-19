Врач рассказала, чем заменить в пост животный белок

Во время Великого поста животный белок можно заменить сочетанием растительных продуктов. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила антидиетолог, психолог Лидия Ионова.

«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки — гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рис, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приеме человек лишен», — объяснила врач.

Она добавила, что помимо злаков и бобовых в рационе должны присутствовать овощи, фрукты и растительные жиры — либо в виде масла, либо в виде семян и орехов.

При этом она посоветовала не ограничивать употребление животного белка беременным женщинам, детям, людям, страдающим хроническими заболеваниям, а также тем, кто недавно перенес хирургическую операцию.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль до этого предупреждала, что неправильное соблюдение Великого поста может привести к негативным последствиям для здоровья. Часто, по ее словам, люди заменяют мясо углеводистой пищей.

Однако, большое количество углеводов в рационе может отразиться на состоянии микрофлоры, иммунитета, а также привести к вялости, высыпаниям и перепадам настроения, отметила врач.

Великий пост начался 18 марта. Это время духовного и физического очищения, когда ограничения в пище соединяются с духовными упражнениями. О его сути, правилах, значении в современном мире, а также о специфике запретов в разные дни — в материале «Газеты.Ru».

Ранее диетолог дала советы тем, кто собирается соблюдать Великий пост впервые.