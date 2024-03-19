Россиянин, который на электросамокате покалечил ребенка, заплатит 500 тыс. рублей

Жителя города Агрыз привлекли к уголовной ответственности после ДТП с электросамокатом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

Инцидент произошел 31 июля 2023 года: 27-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Маркса.

Несовершеннолетний получил закрытый перелом левой плечевой кости со смещением.

Суд признал самокатчика виновным по статье «нарушение участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и приговорил его к шести месяца ограничения свободы. Также после иска прокуратуры к нарушителю суд обязал последнего выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Краснодаре пара на самокате сбила шестилетнюю девочку.