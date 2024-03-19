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Двухлетних двойняшек спасли из запертой квартиры в Новосибирске

«НГС»: в Новосибирске двухлетние двойняшки заперлись в квартире

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Depositphotos

В Новосибирске двух двухлетних двойняшек спасли из запертой квартиры, дверь пришлось вскрывать спасателям. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Зорге, в экстренные службы обратилась встревоженная женщина, она сообщила, что вышла на лестничную площадку, дверь в квартиру неожиданно захлопнулась.

В помещении остались двухлетние двойняшки, мать не смогла открыть дверь и вызвала спасателей. Специалисты городской аварийно-спасательной службы вскрыли дверь, детей передали матери, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Красноярском крае спасли ребенка, запертого в горящем доме.

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