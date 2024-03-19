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Педагоги оценили предложение депутата включить в школьную программу песни Shaman

Член профсоюза педагогов Казаков: песни Shaman в школьной программе не нужны

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Павел Бедняков/РИА Новости

Включение песен патриотических исполнителей не сыграет большой роли в воспитании учащихся, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. Популярную музыку дети будут слушать и без специальных уроков, пояснил он в беседе с НСН.

С идеей ввести изучение песен Shaman, Олега Газманова и Николая Расторгуева на уроках музыки в школах выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, он направил соответствующее письмо министру просвещения России Сергею Кравцову. Казаков это предложение раскритиковал, подчеркнув, что такой шаг не поможет сформировать у детей чувство патриотизма.

«Кажется, какой-то депутат просто хочет понравиться кому-то в своем патриотизме, а Минпросвещения решило приобщиться к идее», — считает педагог.

По мнению Казакова, в школах итак «патриотизма с избытком», что иногда дает обратный эффект. Так, еженедельное поднятие флага заставляет учащихся относиться к этому событию как к обыденности, а не к торжественному мероприятия.

«Если добавить еще и патриотические песни, постараться все вместить в образовательный процесс, дети не станут патриотичнее, — заверил он. — У них это будет вызывать обратную реакцию. Всего должно быть в меру».

Напомним, до этого продюсер Иосиф Пригожин, комментируя идею о включении Shaman в школьную программу, призвал добавить к нему музыкантов Игоря Николаева, Александру Пахмутову и Максима Фадеева.

Ранее Shaman отреагировал на слухи об отказах артистов выступать вместе с ним.

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