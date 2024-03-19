Академик объяснил, что мешает успешной пересадке органов от животных человеку

Успешному проведению ксенотрансплантации (пересадки органов животных) мешает тот факт, что все живые существа обладают своим генетическим кодом. Об этом kp.ru сообщил главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Он напомнил, что в мире уже провели две операции по пересадке сердца человеку от специально генетически измененной свиньи, однако, эти изменения были недостаточными, поэтому оба вмешательства оказались не очень удачными.

«Чтобы орган не отторгся, реципиенты все равно были вынуждены принимать огромное количество иммуносупрессантов — препаратов, подавляющих иммунитет, чтобы он не боролся с чужим органом. Из-за этого иммунитет падал фактически до нуля, и на организм нападали инфекции — не только обычные человеческие, но и уникальные, свиные. А вот с ними справиться человек уже не мог… Да, возможно, в этом будущее трансплантологии, ведь сейчас все ученые ищут возможности проводить как можно больше трансплантаций нуждающимся людям», — отметил Готье.

16 марта стало известно, что Берт Янссен из Нидерландов попал в Книгу рекордов Гиннесса: он прожил с пересаженным сердцем 39 лет и 252 дня. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Гарольду Сокирку (34 года и 359 дней).

Ранее сообщалось, что ученые вырастили трансплантаты из кожи пациентов с помощью электричества.