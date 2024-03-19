Новосибирец уснул на улице и вмерз в бетон

В Новосибирске мужчина уснул на улице и вмерз в бетон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Рябиновой улице. Сотрудники частной охранной компании (ЧОП) заметили лежащего человека, которого сильно замело снегом.

Оказалось, что 32-летний мужчина уснул на бетоне и примерз. Нашедшие его сотрудники ЧОП подняли россиянина, помогли ему найти свое место жительства и вернули супруге.

До этого в Республике Башкортостан девятилетний мальчик прилип языком к металлическому столбу на морозе, ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники экстренных службы полили язык теплой водой и высвободили ребенка.

Ранее в Иркутске 10-летний мальчик прилип языком к высоковольтному столбу.